استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على بيت حانون شمال غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، مساء الخميس، في قصف إسرائيلي استهدفهم في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت مجموعة من الأشخاص عند مدخل مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد خمسة على الأقل وجرح آخرين.

وحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة في قطاع غزة ظهر اليوم الخميس فقد ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 20 مجزرة بحق عائلات بأكملها راح ضحيتها 210 شهداء و360 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال الدكتور أشرف القدرة المُتحدث باسم الوزارة، في إفادة صحفية، إن مُحصلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 21,320 شهيدًا و55,603 مصابين.