ننشر نتيجة قرعة الحج الإلكتروني للجمعيات في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في بني سويف قرعة الحج الإلكتروني للجمعيات، للعام الهجري 1445، اليوم الخميس، وذلك في حضور عدد كبير من المتقدمين وأسرهم.

وجرى خلال القرعة الإعلان عن أسماء الفائزين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والبالغ عددهم 230 فائزًا وفائزة، من مراكز المحافظة السبعة.

وهنأت مديرية التضامن للفائزين، وطالبت وكيل وزارة التضامن الفائزين بالدعاء من أطهر بقاع الأرض لمصر بدوام نعم الأمن والأمان، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يعين القيادة السياسية على مواصلة الجهود نحو التنمية والاستقرار.