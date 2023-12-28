أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي يناقش اليوم للمرة الأولى مسألة اليوم التالي في غزة بعد الحرب. بدوره، أشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرّف إيتمار بن غافير، إلى أنّ مجلس وزراء الحرب مفوض لإدارة العملية العسكرية وليس لمناقشة سياسة اليوم التالي، موضحًا أنّ "مناقشة ما بعد الحرب من مهام مجلس الوزراء المصغر وليس مجلس الحرب مع بني غانتس".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: مجلس وزراء الحرب يناقش اليوم للمرة الأولى مسألة اليوم التالي في غزة بعد الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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