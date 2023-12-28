شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الخامسة غارات جوية على بلدة عيتا الشعب، وتزامن ذلك مع اطلاق مسيرة معادية صاروخًا باتجاه أطراف بلدة عيترون. ونفذت مسيرة اسرائيلية عدوانا جويا حيث اطلقت صاروخا باتجاه احد المنازل في حي البركة ببلدة عيناتا، حيث ارتطم الصاروخ بشرفة المنزل الذي كان داخله عائلتان، ولم ينفجر.

كانت هذه تفاصيل خبر استهداف إسرائيلي لعيتا الشعب وأطراف عيترون وإطلاق صاروخ على منزل في عيناتا دون أن ينفجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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