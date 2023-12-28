افادت الوكالة الوطنية للاعلام عن انتهاء عملية انقاذ الاشخاص العالقين في "تلفريك جونية" بإنقاذ الموجودين في المقصورة الاخيرة وإنزالهم عبر سلة معلقة في رافعة بمؤازرة عناصر من الجيش، واستقبلهم عناصر من الصليب الاحمر الذين عملوا على مساعدتهم والتأكد من سلامتهم.

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