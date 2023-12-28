ميناسيان يلتقي يونان في المقرّ البطريركي في المتحف

التقى كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، في المقرّ البطريركي في المتحف.
خلال اللقاء، هنأ البطريرك ميناسيان، البطريرك يونان بعيد الميلاد وبحلول العام الجديد، متمنيا له "أعيادا مجيدة ملؤها الخير والبركة، وسنة جديدة تحمل للعالم السلام والأمان والطمأنينة والاستقرار".
ثمّ تناول البطريركان ميناسيان ويونان "الأوضاع العامة في لبنان، والشرق الأوسط والحضور المسيحي فيه".
وتطرقا إلى شؤون الكنسية المشتركة.
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