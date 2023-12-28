تمكنت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار بيروت من إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من الكبتاغون تقدر بـ20 كيلو غرامًا مع مواطن كويتي كان يحاول تهريبها إلى الكويت، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

كانت هذه تفاصيل خبر فصيلة التفتيشات بالمطار أحبطت محاولة تهريب 20 كيلو غرامًا من الكبتاغون الى الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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