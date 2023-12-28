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فصيلة التفتيشات بالمطار أحبطت محاولة تهريب 20 كيلو غرامًا من الكبتاغون الى الكويت

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تمكنت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار بيروت من إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من الكبتاغون تقدر بـ20 كيلو غرامًا مع مواطن كويتي كان يحاول تهريبها إلى الكويت، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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