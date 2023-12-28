"حزب الله": استهدفنا مرابض مدفعية العدو بخربة ماعر وانتشارًا لجنود إسرائيليين بمحيط ثكنة ميتات

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الخميس 28-12-2023، ‏انتشارا لجنود في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".‏

وفي بيان آخر، أعلن أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الخميس 28-12-2023، مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".