طالب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، "اليونيفيل بجنوب النهر أن تكون قوة عدالة وحسابات وطنية فقط"، لافتاً الى أن "قوة اليونيفيل بمقدار دورها الدولي الذي يخدم سيادة لبنان الوطنية مرحب بها وضمن هذا الحد، وأي انتهاك لدورها بحساباتنا الوطنية ممنوع ومردوع وهو بمثابة انتحار، وأي مغامرة تحت أي جنسية أو ذريعة ستواجه بقبضات شعبنا الذي يعلم العالم معنى الحرية والسيادة والإستقلال".

كانت هذه تفاصيل خبر المفتي قبلان: أي انتهاك لدور "اليونيفيل" بحساباتنا الوطنية ممنوع ومردوع وبمثابة انتحار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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