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شغل منصبا في المستوطنات.. إيطاليا ترفض ترشيح سفير إسرائيلي في روما

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب الصحيفة، لم "يوافق الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الذي يتسلم أوراق الاعتماد، على هذا الترشيح".

كما أن وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاياني، كان قد "حذر نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين بشأن هذا الترشيح غير المرغوب فيه".


وأفادت الصحيفة أن "كاشاريئيل، الذي اعتمده مجلس الوزراء الإسرائيلي سفيرا مرشحا إلى روما الصيف الماضي، لن يكون سفيرا".

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن "الحكومة الإيطالية أوضحت أن اختيار أحد ممثلي المستوطنات أمر لا يناسب روما، مما أدى إلى "موقف دبلوماسي صعب".

ولا تشجع روما قط سياسة الاستيطان، وتدعو إسرائيل أيضًا إلى اتخاذ "إجراءات متناسبة" في الحرب ضد حركة حماس".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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