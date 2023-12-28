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في نشرة السومرية.. التسقيط السياسي والنتائج النهائية للانتخابات

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بغداد - ياسين صفوان - • الراوي يعد نشر التسجيل الصوتي المنسوب له تصرفا غير اخلاقي.. ويدرجه في خانة التسقيط السياسي.

• ترقب لاعلان النتائج النهائية لانتخابات المحافظات.. وحراك مكثف لحسم خريطة التحالفات.

• الكشف عن فساد كبير في حقل القيارة النفطي.. متنفذون يسيطرون على الحقل، وصفقات التهريب تعقد مع شركات نقل.


• اغتيال مفوض شرطة واصابة آخر وسط كركوك، وقيادة الشرطة تصف الحادث بالارهابي.
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MO Nasa

MO Nasa

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