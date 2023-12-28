انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية.. التسقيط السياسي والنتائج النهائية للانتخابات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - • الراوي يعد نشر التسجيل الصوتي المنسوب له تصرفا غير اخلاقي.. ويدرجه في خانة التسقيط السياسي.
• الكشف عن فساد كبير في حقل القيارة النفطي.. متنفذون يسيطرون على الحقل، وصفقات التهريب تعقد مع شركات نقل.
• اغتيال مفوض شرطة واصابة آخر وسط كركوك، وقيادة الشرطة تصف الحادث بالارهابي.
• ترقب لاعلان النتائج النهائية لانتخابات المحافظات.. وحراك مكثف لحسم خريطة التحالفات.
• الكشف عن فساد كبير في حقل القيارة النفطي.. متنفذون يسيطرون على الحقل، وصفقات التهريب تعقد مع شركات نقل.
• اغتيال مفوض شرطة واصابة آخر وسط كركوك، وقيادة الشرطة تصف الحادث بالارهابي.