أوكرانيا: مقتل وإصابة اثنين في قصف روسي على منطقة خاركيف

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية أطقلت النار على بلدة فوفشانسك في إقليم خاركيف القريبة من الحدود مع روسيا، ما أدى إلى مقتل امرأة مدنية وإصابة مواطن آخر.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن سينيهوبوف قوله :" في حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، قصف الروس فوفشانسك، في منطقة تشوهيف بقاذفة صواريخ متعددة. ولسوء الحظ، أصيب رجلًا وتوفيت امرأة متأثرة بجراحها في المستشفى".

وبحسب المسئول، فقد اشتعلت النيران في سيارة مدنية نتيجة الغارة حيث هرعت خدمات الطوارئ وإنفاذ القانون إلى مكان الحادث.

كما ورد، قصفت أمس القوات الروسية أكثر من 15 مستوطنة في منطقة خاركيف.