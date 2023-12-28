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بالصور: الجيش الأردني ينفذ عملية إنزال جوي لمساعدة محاصرين داخل كنيسة في غزة

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القاهرة - كتب محمد نسيم - نفذ الجيش الأردني مساء اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 ،  إنزالا جويا إغاثيا لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس الواقعة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة وذلك عشية عيد الميلاد، وبتوجيهات ملكية سامية.

وبيّن مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي قامت بإنزال مساعدات إنسانية ومواد غذائية، لإغاثة المحاصرين بداخل الكنيسة التي تعدّ إحدى أقدم الكنائس على مستوى العالم.

ويقدر عدد المحاصرين بالكنيسة بقرابة 800 مواطن غزي من الرعايا المسيحيين الموجودين داخل القطاع، ويعانون من شح في الطعام ونقص حاد في مستلزمات الحياة الأساسية وسط أوضاع إنسانية صعبة.

وتحدث المصدر في الجيش الأردني عن إنزال صناديق المساعدات بوساطة مظلات على الكنيسة التي تعد ملاذا آمنا للمسيحيين ولأطفالهم مع استمرار محاصرتها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي هذا الإنزال الجوي الأردني السابع في رسالة تضامنية مع إخواننا المسيحيين بالقطاع في ظل الحرب الإسرائيلية المستعرة، والتي ألقت بظلالها على أجواء أعياد الميلاد، بحسب القوات المسلحة.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أكد خلال لقائه مع قيادات دينية مقدسية وأردنية في قصر الحسينية الأربعاء، أن الأردن يسعى بكل الطرق لإيصال مساعدات إلى من لجأ إلى الكنيسة.

وأكد المصدر أن الأردن وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية سيستمر في دعم الأشقاء في غزة، وسيقف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني ودعم صمودهم على أرضهم بمختلف الطرق والوسائل، وبما يُخفف عنهم من جراء ما يتعرضون له من ظروف إنسانية صعبة.

صور الإنزال الجوي التي نفذها الجيش الأردني

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المصدر : وكالات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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