أكّد رئيس وحدة الخدمة والعمليات في الدفاع المدني وليد حشاش، في حديث لقناة "الجديد"، أنّه "مبدئيًا انتهت عمليّة إجلاء المواطنيين العالقين في التلفريك في جونية، ويتم التواصل مع المعنيين للتأكد من عدم وجود اشخاص إضافيين لم تصل إليهم فرق الإنقاذ".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: اجلاء المواطنين العالقين في التلفريك بجونية انتهت مبدئيًا ويتم التأكّد من عدم وجود آخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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