الحاج: عودة التيار الكهربائي إلى جرد المتن بعد تصليح العطل في محطة بكفيا

أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، عن "عودة التيار الكهربائي إلى جرد المتن بعد انقطاعه بسبب عطل في محطة بكفيا، وذلك بعد مراجعة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك الذي أعطى تعليماته، مشكورا، لفرق الصيانة وتم تصليح شاحن البطاريات لمحطة بكفيا وعادت إلى الخدمة".

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