مولوي: حادثة تلفريك جونية هي دليل على التقصير وعدم الصيانة

أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، الى أن "ما حصل في تلفريك جونية هو دليل على التقصير وعدم الصيانة، وأبطال الجيش والدفاع المدني والصليب الأحمر عملوا ببسالة لمعالجة الحادثة".
ولفت مولوي، بعد جولة في بيروت، الى أننا "وضعنا خطة محكمة لمواكبة ليلة رأس السنة وسنتشدد في مكافحة وتوقيف مطلقي النار، ونحن مؤتَمنون على العاصمة بيروت وندعو الأخوة العرب إلى زيارة المدينة".
وأضاف "مستمرون في إنماء المدينة ومشروعنا هو مشروع الحياة والأسواق التجارية عادت لتفتح أبوابها".
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