حمدان: لن يرى قادة الاحتلال أسراهم لدى المقاومة أحياء إلا بعد وقف شامل للعدوان

أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، أن "قادة الاحتلال لن يروا أسراهم لدى المقاومة أحياء إلا بعد وقف شامل للعدوان".

ولفت حمدان، خلال مؤتمر صحفي في بيروت، الى أن "العدوان الإسرائيلي كتب نهايته العسكرية والسياسية، وما يجري في شمال قطاع غزة كارثة إنسانية جراء النقص الحاد في الأدوية والغذاء"، مضيفاً "النقص الحاد في الماء والمواد الغذائية والدواء بدأ بالتسبب بأمراض مهددة للأرواح ما يستدعي تحركاً عربياً ودولياً عاجلاً".