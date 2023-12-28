قوى الأمن أطلقت حملة حول مخاطر القيادة تحت تأثير الكحول بمناسبة عيد رأس السنة

بمناسبة عيد رأس السنة،

أطلقت قوى الأمن الدّاخلي بالتعاون مع نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان حملة حول مخاطر القيادة تحت تأثير الكحول التي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية للحوادث القاتلة، بمناسبة عيد رأس السنة، وذلك في شارع المطاعم/بدارو.

وفي هذا الإطار، قامت عناصر قوى الأمن بتوزيع coasters, posters A3, stickers على المطاعم والحانات وأماكن السهر ومطويات على الطرقات.

وبحسب بيان لمديرية قوى الأمن، فقد تضمنت هذه المنشورات "QR Code" يحتوي على معلومات تهدف إلى رفع الثقافة المروريّة لدى السائقين، حول مخاطر القيادة تحت تأثير الكحول، وتضمن اختبارًا عمليًا للكحول مطبّق من قِبَل الشّرطة في عددٍ من دول العالم، كالولايات المتّحدة الأميركيّة وغيرها.

وقد اعتمدته قوى الأمن على سبيل التوعية ومن أجل أن يختبر السائقون قدرتهم على القيادة أو بطلب من الركاب، لأنه يجب عليهم أن يتمتّعوا دائماً بكامل التركيز والوعي لحماية أنفسهم والآخرين.

مع العلم، أنّه في ليلة رأس السنة، ستقوم قوى الأمن بإقامة حواجز مروريّة لمراقبة السائقين وإجراء فحص نسبة الكحول في الدّم وسيتم تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين منهم، واحتجاز مركباتهم الآليّة.