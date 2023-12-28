ابي المنى: تعيين رئيس الأركان واجب وطني وتحصين للبلاد في مواجهة المخاطر

دعا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، إلى "استكمال خطوة التمديد لقائد الجيش بتعيين رئيس الأركان وأعضاء المجلس العسكري، تحصينا للبلاد في مواجهة المخاطر المحدقة وتأكيدا على ميثاقية ناظم".

ولفت، في تصريح لجريدة "الأنباء" الكويتية، إلى أنّه "إذا كان إنجاز مجلس النواب قد حال دون حصول الفراغ في قيادة الجيش، وتاليا في المديرية العامة للأمن الداخلي، إلا أن هذا الإنجاز ليس بمكتمل إذا لم يتم تعيين رئيس الأركان للجيش اللبناني وأعضاء المجلس العسكري من قبل مجلس الوزراء، فهذا التدبير حق للمؤسسة العسكرية وحق للوطن وحق لطائفة الموحدين الدروز".

وأضاف المنى "فليتحمل مجلس الوزراء مسؤوليته، وليبادر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزير المختصّ ومعالي الوزراء جميعا إلى مثل هذا التوافق المطلوب من دون تردد أو توان، ومن دون تباطؤ وتأجيل، ففي ذلك تأدية لواجب وطني وتحصين للبلاد في مواجهة المخاطر المحدقة وتأكيد على ميثاقية ناظمة لا يجوز العمل بها هنا، والإخلال بها هناك".

إلى ذلك، زار شيخ العقل عصرا بلدة رأس المتن، برفقة وفد من المشايخ وأعضاء من المجلس المذهبي، فقصد الشيخ أبو حمزة فؤاد صالحة متفقدا وقاضي محكمة المتن الشيخ غاندي مكارم في منزلهما.