خطار أعطى توجيهاته لاجراء تحقيق بأسباب توقف التلفريك في جونيه

نوّه المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، بالجهود التي بذلها رجال الدفاع المدني بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، والتي أدت الى إنقاذ الاشخاص الذين علقوا في مقصورات تلفريك جونيه نتيجة عطل طرأ على أجهزة التلفريك.

وأعرب العميد خطار عن اعتزازه بالخبرات التي يتمتع بها رجال الدفاع المدني والتفاني الذي يبذلونه في تنفيذ المهمات الانقاذية التي يقومون بها في سبيل خدمة الانسان وسلامته.

وأكد العميد خطار أنه ومن خلال متابعته المباشرة لعمليات الانقاذ مع العاملين على الارض والتي جرت في ظروف صعبة نسبياً، فخور بما يحققه رجال الدفاع المدني الحاضرين دائما لتلبية النداء بتوجيهات مباشرة من وزير الداخلية والبلديات القاضي في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الذي يوّفر كل الدعم للدفاع المدني ولا يتردد قي تلبية حاجاته.

ولفت إلى أنّه اعطى توجيهاته لاجراء تحقيق دقيق في الأسباب التي أدت الى توقف التلفريك بعد اصطدام مقصورتين بعضهما مع البعض الاخر، لكن "الاولوية بقيت في انقاذ العالقين بين السماء والارض".