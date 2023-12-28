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سيتم إعلانه كاملا للرأي العام المصري والعربي .. المقترح المصري لوقف إطلاق النار في غزة

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الشارقة - اميمة ياسر -  

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن «مصر طرحت إطارا لمقترح؛ لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، سعيا لوقف العدوان على غزة وإعادة الاستقرار للمنطقة».

وأضاف خلال تصريحات أوردتها فضائية «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس، أن «صياغة هذا الإطار تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية بهذا الإطار».

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن «المقترح يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معا وتنتهي إلى وقف إطلاق النار».

وأكد أن «كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية هو موضوع فلسطيني محض، ومحل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية».

ولفت إلى أن «مصر تؤكد أنها لم تتلق حتى الآن، أي ردود على الإطار المقترح من أي من الأطراف المعنية».

وذكر أنه «عند رود الردود من الأطراف المعنية، ستتم بلورة المقترح بصورة مفصلة، وسيتم إعلانه كاملا للرأي العام المصري والعربي والعالمي».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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