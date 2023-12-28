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وزير إسرائيلي يتحدث عن "مرحلة مقبلة" في الحرب

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بغداد - ياسين صفوان - وأضاف في تصريحات صحافية، "أننا نقترب من اليوم الذي سنتيح فيه عودة سكان جزء من بلدات غزة".

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ83 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع.


ويترافق هذا القصف مع كارثة إنسانية وصحية تضرب القطاع وساكنيه في سابقة لا مثيل لها في تاريخ المواجهات بين قطاع غزة والجيش الإسرائيلي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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