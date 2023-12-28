مصرف الرافدين: استئناف الدوام الجمعة والسبت لإكمال صرف الرواتب

وقال المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استنادا لتوجيهات وزيرة المالية اوعز مدير عام مصرف الرافدين علي كريم حسين باستئناف الدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت للفروع التي لديها توطين والمشمولة بدفع رواتب موظفي الدولة وذلك لاستكمال انجاز عملية صرف الرواتب".

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مصرف الرافدين اليوم الخميس، عن استئناف الدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت للفروع التي لديها توطين والمشمولة بدفع رواتب موظفي الدولة وذلك لاستكمال انجاز عملية صرف الرواتب.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع