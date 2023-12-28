شكرا لقرائتكم خبر عن الكوليرا تضرب زامبيا.. ارتفاع الإصابات إلى أكثر من 3 آلاف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الصحية في زامبيا إن حالات الإصابة التراكمية بالكوليرا في البلاد ارتفعت إلى 3189 حالة منذ تفشي المرض المنقول بالمياه في يناير هذا العام مع انتشاره في المزيد من المناطق.

وجرى اكتشاف المرض بشكل رئيس في أربع مناطق بمقاطعة لوساكا بما في ذلك العاصمة لوساكا لكنه امتد الآن إلى مناطق أخرى في الجزء الأوسط من البلاد وفقًا لمصدر رسمي.

الكوليرا في زامبيا

أعرب الرئيس هاكايندي هيشيليما الاثنين الماضي عن حزنه تجاه تفشي المرض، مضيفًا أنه يمارس الضغط من أجل أن تصبح زامبيا مركزًا لإنتاج لقاح الكوليرا.