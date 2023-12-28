شكرا لقرائتكم خبر عن وسط رفض آخرين.. السماح لمعارض روسي بخوض الانتخابات الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن السياسي الروسي المعارض بوريس ناديزدين، الذي رشحه حزب المبادرة المدنية، أن لجنة الانتخابات المركزية أعطته الأذن بفتح حساب مصرفي.

وذلك من أجل تبرعات الحملة الانتخابية و البدء في جمع التوقيعات لترشيح نفسه.

المرشحون لانتخابات الرئاسة الروسية 2024

وبهذا وافقت السلطات الروسية على استمرار السياسي الروسي المعارض بوريس ناديزدين في حملته في الانتخابات الرئاسية 2024.

لكنها عقب ذلك رفضت عدة مرشحين مناهضين للكرملين.

انتخابات الرئاسة الروسية 2024

ويحتاج ناديزدين الذي يبلغ من العمر 60 عاما، لجمع 100 ألف توقيع خلال الثلاثة أسابيع المقبلة، يتعين على لجنة الانتخابات بعد ذلك التحقق من صحتها.

ويشار إلى أن اللجنة الانتخابية الروسية رفضت خلال الأعوام الأخيرة أكثر من مرشح في هذه المرحلة، خاصة إذا اُعتبر أنه يمثل تهديدا كبيرا للرئيس فلادمير بوتين.

رفض مرشحين آخرين

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد رفضت السبت الماضي تسجيل طلب الصحفية المناهضة للكرملين إيكاترينا دونتسوفا، لخوض الانتخابات الرئاسية بسبب أخطاء رسمية.

ورفضت المحكمة العليا محاولة للطعن على القرار، وقالت دونتسوفا إنها سوف تدعم ناديزدين الآن.