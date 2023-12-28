شكرا لقرائتكم خبر عن خرجت عن الطريق.. أكثر من 40 قتيلًا بانفجار شاحنة وقود في ليبيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى أكثر من أربعين شخصًا مصرعهم وأصيب عشرات بجروح في انفجار شاحنة لنقل الوقود وسط حشد من الناس في ليبيريا.

ووقع الحادث في بلدة "توتوتا" على بعد 130 كيلومترًا شمال شرق العاصمة مونروفيا عندما خرجت الشاحنة عن الطريق وسقطت في حفرة قبل أن تنفجر.

انفجار في ليبيريا

قال المسؤول الطبي فرنسيس كاتيه إن أكثر من أربعين شخصًا توفوا حتى الآن وعولج عشرات الجرحى في مستشفيات في جميع أنحاء البلاد.