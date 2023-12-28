مجلس القضاء الأعلى نعى القاضي شارل فارس الغول

نعى مجلس القضاء الأعلى، في بيان، القاضي شارل فارس الغول، الذي انتقل إلى رحمته تعالى، ليلة الثلاثاء 26 الحالي.

ولفت المجلس إلى أنّ "القاضي الراحل من مواليد جل الديب في 8/10/1972، دخل سلك القضاء سنة 1996، وأمضى فيه نيفاً وسبعةً وعشرين عاماً، شغَلَ في خلالها مراكز قضائية متعدّدة، بدايةً في محكمة الدرجة الأولى في بيروت ومروراً كمستشارٍ في محكمة التمييز، ليختم مسيرته القضائية رئيساً لدائرة التنفيذ في جديدة المتن".