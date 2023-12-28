الجيش الإسرائيلي زعم استهداف مواقع عسكرية تابعة لحزب الله ومجموعة حاولت إطلاق صواريخ

زعم الجيش الإسرائيلي تنفيذ "هجمات واسعة" في جنوب لبنان، واستهداف مجمع عسكري تابع لحزب الله. ولفت إلى "أننا استهدفنا مواقع تابعة لحزب الله نفذ منها عناصره عمليات إطلاق للصواريخ باتجاه شمال إسرائيل"، واستهداف مجموعة "تابعة لحزب الله حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدروع"، وفق ادعائه.

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