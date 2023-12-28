الجيش: توقيف 3 أشخاص متورطين في إحراق شجرة الميلاد في مدينة طرابلس

أعلن الجيش، في بيان، أنه "إلحاقًا بالبيان السابق بتاريخ 26/ 12 / 2023 المتعلق بتوقيف المواطن (و.ب.) المتورط في إحراق شجرة الميلاد في مدينة طرابلس، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة معه لتحديد بقية المتورطين، دهمت دورية من مديرية المخابرات منزلَي الفلسطيني (ع.خ.) في منطقة التل – طرابلس، والمواطن (ف.م.) في منطقة التبانة - طرابلس، وأوقفتهما إضافة إلى المطلوب (س.س.) الذي كان متواريًا في منزل الأخير. وقد ضبطت رمانة يدوية ومسدسًا حربيًّا".
وأكدت المديرية، أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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