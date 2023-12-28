البنتاغون: أوستن ونظيره الإسرائيلي ناقشا تهديدات الأمن الإقليمي بما فيها أنشطة حزب الله

كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أنّ "وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت ناقشا تهديدات الأمن الإقليمي بما فيها أنشطة حزب الله في جنوب لبنان". ولفتت إلى أنّ "أوستن أكد خلال الاتصال على عزم الولايات المتحدة ضمان عدم قدرة حماس على تهديد أمن إسرائيل"، مشيرة إلى أنّ "لويد أوستن بحث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي التحضير للمرحلة التي ستلي العمليات القتالية الكبرى".

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