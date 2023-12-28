جدّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري تأكيد مسؤولية الجيش عن "ما وقع في حادث مقتل الجنود الأسرى الثلاثة في غزة".
ولفت إلى أنّ "الجنود الذين أطلقوا النار على الأسرى الثلاثة وقتلوهم كانوا تحت ضغط كبير"، مشيرًا إلى أنذ "التحقيقات أثبتت أن الجنود الثلاثة الذين قتلوا كانوا داخل نفق ولم تكن قواتنا تعرف أنهم في مبنى قريب منه"، لافتًا إلى "أننا نأسف لمقتل 3 من جنودنا بنيران قواتنا وقد استخلصنا العبر وأمرنا الجنود باحترام قواعد الاشتباك".
وذكر هاغاري أنّ "هناك أمورًا كثيرة صعبة حدثت في هذه الحرب وسنحقق فيها وبخاصة مقتل جنودنا الأسرى بنيران قواتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: مسؤولون عن مقتل الأسرى الثلاثة في غزة وأمرنا الجنود باحترام قواعد الاشتباك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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