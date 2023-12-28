وزير خارجية جيبوتي: نعتبر هجمات الحوثيين إغاثة حق للفلسطينيين

أوضح وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، "أننا لم ندن هجمات الحوثيين (حركة "أنصار الله" اليمنية) لأننا نعتبرها إغاثة حق للفلسطينيين"، وذلك في إشارة إلى هجمات القوات المسلحة اليمنية التابعة للحركة في البحر الأحمر ضد السنفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة للموانئ الإسرائيلية.

وذكر أن جيبوتي تحفظت على المشاركة في قوة البحر الأحمر التي شكلتها الولايات المتحدة الأميركية، مشيرًا إلى أنّ "توقف التجارة البحرية في باب المندب سيضر باقتصاد جيبوتي ودول المنطقة".