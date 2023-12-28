إعلام إسرائيلي: مجلس الحرب سيبحث الليلة مقترحا قطريا جديدا لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس

أفادت القناة ١٢ الإسرائيلية، بأن "مجلس الحرب سيبحث الليلة مقترحا قطريا جديدا لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي يناقش اليوم للمرة الأولى مسألة اليوم التالي في غزة بعد الحرب.

بدوره، أشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرّف إيتمار بن غافير، إلى أنّ مجلس وزراء الحرب مفوض لإدارة العملية العسكرية وليس لمناقشة سياسة اليوم التالي، موضحًا أنّ "مناقشة ما بعد الحرب من مهام مجلس الوزراء المصغر وليس مجلس الحرب مع بني غانتس".