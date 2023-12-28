أبو عبيدة: لا صفقات تبادل قبل وقف العدوان وأولويتنا إنهاء حرب الإبادة على شعبنا

شدد الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، على أنّه "لا صفقات تبادل يمكن أن نقبل بها قبل وقف العدوان على شعبنا بشكل كامل"، مؤكدًا أنّ "أولويتنا هي وقف العدوان على شعبنا وإنهاء حرب الإبادة عليه".
ولفت إلى أنّ "شعبنا سيخرج من هذا العدوان مرفوع الرأس"، كما افاد عن "استهداف أكثر من 825 آلية عسكرية منذ بدء العدوان على غزة".
وأشار أبو عبيدة إلى أنّ "معركة طوفان الأقصى وضعت كيان الاحتلال على طريق الزوال"، لافتًا إلى "أننا وجهنا للصهاينة ضربة القرن في السابع من تشرين الأول".
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