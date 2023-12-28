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ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا خلال أسبوع

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د ب أ- واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس، ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن هذا الارتفاع لا يزال في مستوى يتفق مع مرونة سوق العمل الأمريكية حاليا.

ارتفاع طلبات الإعانة

بحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة لأول مرة بواقع 12 ألف طلب إلى 218 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي يوم 23 ديسمبر الحالي.

في الوقت نفسه، بلغ المتوسط الأسبوعي لعدد طلبات إعانة البطالة خلال الأسابيع الأربعة الماضية 212 ألف طلب وهو أقل مستوى له منذ أكتوبر لماضي.

وارتفع عدد طلبات الإعانة المستمرة خلال الأسبوع الماضي إلى 88ر1 مليون طلب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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