شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الكونغو الديمقراطية إلى 42 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في شرقي الكونغو الديمقراطية إلى 42 شخصاً بالإضافة إلى عشرات المفقودين.

وقالت السلطات المحلية في البلاد، إن ما لا يقل عن 20 شخصاً قضوا في منطقة بوكافو، التي تعد من بين الأماكن الأكثر تضرراً من الفيضانات التي أثرت على مقاطعة جنوب كيفو، ومثلهم في قرية بوريني شرقي البلاد.

وتسببت هطول الأمطار الغزيرة على معظم أنحاء مقاطعة كيفو الجنوبية في أحداث انزلاقات أرضية وانهيارات في المباني، وفيضان أحد الأنهار.