قصف منطقة روسية عشرات المرات خلال 24 ساعة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلجورود الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت نحو 60 قذيفة مختلفة على منطقة بيلجورود الروسية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال جلادكوف، عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "في منطقة شيبيكينسكي، أطلقت عشر قذائف الهاون على بلدة بانكوف، وخمس قذائف مدفعية على بلدة موروم، وخمس قذائف يدوية على بلدة نوفايا تافولجانكا، وأربع قذائف هاون على بلدة تيريزوفكا، كما سقطت طائرة مسيرة ما أسفر عن انفجارها. ولم تقع إصابات أو أضرار في أي من البلدات في المنطقة"، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأوضح جلادكوف أنه "في منطقة بيلجورود، أطلقت القوات الأوكرانية ثماني قذائف هاون على بلدة شيتينوفكا، وقذيفة مدفعية واحدة على بلدة كراسني خوتور، وأسقطت عبوة ناسفة من طائرة مسيرة على بلدة جورافليفكا، وأسقطت طائرتين مسيرتين".

وقال جلادكوف "في منطقة بوريسوفسكي، تعرضت ضواحي لوزوفايا رودكا للقصف مرتين من قبل قاذفة قنابل يدوية. وفي منطقة فولوكونوفسكي، تعرضت ضواحي ستاري للقصف بقذائف الهاون مرتين".

وأضاف حاكم منطقة بيلجورود "في منطقة جرايفورونسكي، أطلقت أوكرانيا قذيفتي هاون على ضواحي درونوفكا. ولم تقع إصابات أو أضرار. وفي منطقة كراسنوياروزسكي، أطلقت أوكرانيا ثلاث قذائف على ضواحي فيازوفوي وأربع قذائف على ضواحي بوبوفكا وسبع قذائف على ضواحي بريليسي".