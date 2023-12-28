السواحل الإيطالية تشهد زيادة في عدد المهاجرين الوافدين بعد عيد الميلاد

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وزارة الداخلية الإيطالية عن زيادة مفاجئة في عدد المهاجرين الوافدين إلى السواحل الإيطالية منذ يوم عيد الميلاد، ويعزى ذلك إلى الظروف الجوية المواتية.

وعلى مدى أربعة أيام، تم تسجيل أكثر من 1,500 مهاجر، وشهد يوم الأربعاء أكبر عدد من الوافدين بلغ 723 مهاجرا.

وشهدت لامبيدوزا، وهي جزيرة تبعد حوالي 70 ميلا بحريا عن تونس، معظم عمليات الإنزال.

قامت العديد من سفن الإنقاذ التي تديرها الجمعيات الخيرية، بما في ذلك سي ووتش وإس أو إس ميديتيرانيه، بعمليات في وسط البحر الأبيض المتوسط، لإنقاذ مئات المهاجرين.

والجدير بالذكر أن منظمة سي ووتش أنقذت 118 مهاجرا ليلة عيد الميلاد، في حين أنقذت سفينة أوشن فايكينغ، التي تديرها منظمة إس أو إس ميديتيراني، 244 شخصا يوم الأربعاء.

تم تعيين باري كميناء إنزال لسفينة أوشن فايكنغ. بالإضافة إلى ذلك ، أنقذت سفينة الإنقاذ Sea-Eye 106 أفراد في منطقة البحث والإنقاذ المالطية يوم الثلاثاء.

وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عبر ما مجموعه 260,662 شخصا البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا إلى أوروبا منذ بداية عام 2023.