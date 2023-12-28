الجيش الإسرائيلي يعترف بفشله ويكشف مقتل ٣ جنود بنيران صديقة

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر الجيش الإسرائيلي، بيان تناول تصريحات حول آخر التطورات لعملياتهم فى قطاع غزة، وفي السطور التالية نتناول أبرز ما جاء من تصريحات.
تصريحات جيش الاحتلال الإسرائيلي:
- نأسف لمقتل 3 من جنودنا بنيران قواتنا وقد استخلصنا العبر وأمرنا الجنود باحترام قواعد الاشتباك
- هناك أمور كثيرة صعبة حدثت في هذه الحرب وسنحقق فيها وبخاصة مقتل جنودنا الأسرى بنيران قواتنا
- ينشر نتائج التحقيق في مقتل 3 من جنوده الأسرى في غزة بنيران قواته
مقتل الجنود الثلاثة بغزة حادث خطير وله عواقب وخيمة للغاية
- فشل جيش الدفاع الإسرائيلي في مهمة إنقاذ المختطفين في هذا الحادث
- تشعر قيادة الجيش بالمسؤولية عن مقتل جنودنا الأسرى خلال محاولة فاشلة لتحريرهم