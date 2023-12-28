الجنرال حميدتي يشرع في جولة دبلوماسية عبر شرق أفريقيا وسط الصراع السوداني

ياسر رشاد - القاهرة - ووصل الجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف أيضا باسم حميدتي، الذي يقود القوات شبه العسكرية المشاركة في صراع مع الجيش السوداني، إلى إثيوبيا يوم الخميس.

ويأتي ذلك في أعقاب زيارته الخارجية الأولى إلى أوغندا، مما يمثل خروجا ملحوظا عن السرية التي تحيط بتحركاته منذ بداية الصراع.

كان موقف حميدتي وتحركاته محاطة بالسرية طوال الحرب.

ومع ذلك ، فإن زيارته إلى أوغندا معترف بها كأول رحلة رسمية إلى الخارج من قبل قائد قوات الدعم السريع.

وخلال إقامته في أوغندا، أعرب الجنرال حميدتي عن رؤيته للمفاوضات، داعيا إلى إنهاء الحرب وإعادة بناء السودان الجديد.

وشدد على التزامه بنتائج الاجتماع الاستثنائي لرؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الذي عقد في جيبوتي في 9 ديسمبر 2023، وأشار إلى استعداده للمشاركة في الجهود الدبلوماسية.

وتتزامن هذه المناورات الدبلوماسية مع الجهود المكثفة التي تبذلها منظمة شرق أفريقيا، التي تنتمي إليها أوغندا وإثيوبيا، لجلب الجنرال حميدتي وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى طاولة المفاوضات.

وتعمل المنظمة بنشاط من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع السوداني.

وبالإضافة إلى المبادرات الدبلوماسية الإقليمية، زارت التجمع دوم، ممثلة الائتلاف السوداني الجديد الذي يضم أحزابا سياسية ومنظمات المجتمع المدني، اليوم الاثنين.

ودعا التحالف بشكل عاجل قادة المعسكرين إلى الموافقة على عقد اجتماع سريع، مضيفا طبقة أخرى من المشاركة الدبلوماسية في السعي للتوصل إلى حل.