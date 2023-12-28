بفرنسا وأمريكا.. معارض أثرية خارجية في حصاد 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

شهد عام ٢٠٢٣ الذي يغادرنا بعد ساعات قليلة، الكثير من الأحداث والوقائع على مستوى الشأن الأثري.

وفيما يلي نستعرض أبرز معارض الآثار الخارجية التي تم افتتاحها خلال هذا العام.

حيث تم افتتاح عدد من المعارض الخارجية المؤقتة للآثار، التي تعد مصدراً هاماً للموارد المالية للوزارة بالإضافة إلى دورها الترويجي لمصر، وهي:

• معرض الآثار المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة" في محطته الثالثة بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد انتهاء فترة إقامته في محطته الأولى والثانية بولايتين بالولايات المتحدة الأمريكية (أبريل 2023).

• معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في محطته الرابعة بمتحف أستراليا بمدينة سيدني بأستراليا وذلك بعد انتهاء فترة إقامته في محطته الثالثة بالعاصمة الفرنسية باريس (نوفمبر 2023).

• مشاركة مصر بعدد (11) قطعة أثرية في المعرض الأثري "أفريقيا وبيزنطة" بمتحف المتروبوليتان بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية (نوفمبر 2023 - مارس 2024)، ثم ينتقل المعرض إلى متحف كليفلاند للفن بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية ( أبريل 2024 - يوليو 2024).