أمن الدقهلية يداهم بؤرة اتجار بالمخدرات



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

داهمت الأجهزة الأمنية في الدقهلية بؤرة إجرامية جديدة بقرية نجير في مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية داخلها 6 عناصر إجرامية لاتخاذهم الزراعات وكرًا للاتجار بالمواد المخدرة، حيث جرى ضبط 2 من العناصر الإجرامية، فيما تمكن 4 آخرين من الهروب، وعُثر على سلاح ناري فرد خرطوش، و1 كيلو من مخدر الهيروين.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بشأن المذكورين.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة مكبرة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس ومداهمة البؤرة الإجرامية، وفور وصول القوات بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق الأعيرة النارية، فبادلتهم القوات إطلاق النار.

تبين أن التشكيل العصابي مكون من "وليد.رم"، وشهرته "وليد البسيونى" 33 عاما، لا يعمل ومقيم قرية عزبة السواحل والسابق اتهامه فى 11 قضية والمطلوب التنفيذ عليه بالسجن 15 عاما فى جناية شروع فى قتل، ويعاونه كلا من :"محمد.م.ع"،24عاما، لايعمل، و"السيد.رع"،33عاما، لايعمل وسبق اتهامه فى قضيتين مخدرات وسلاح والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين، و"أحمد.ع.ص"،33 عاما، لا يعمل ، و أحمد. ا.ع.ع"،41عاما، ومقيم قرية ميت الصارم مركز المنصورة، و"وحيد.م.ع"، 43 عاما، ومقيم قرية الخيارية مركز المنصورة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم الخامس والسادس فيما تمكن من الأول وحتى الرابع بالفرار، وأصيب الخامس بعيار ناري بالإلية اليسرى وجرى نقله الى مستشفى دكرنس المركزي لتلقي العلاج.

وعثرت القوات داخل البؤرة الإجرامية على فرد خرطوش محلي الصنع داخله فارغ طلقةخرطوش،وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام.

حرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط باقي المتهمين الفارين، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات فى الواقعة.

يذكر أن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومين بقوات من فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام قد داهموا بؤرة إجرامية السبت الماضي ولقي 7 عناصر مصرعهم خلال المداهمة بذات المنطقة وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية ومواد مخدرة.