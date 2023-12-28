بمشاركة 29 برنامج.. اختتام فعاليات أول Gallery Walk بتربية عين شمس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر كامل:

أُقيمت فاعليات حفل ختام Gallery Walk لأعمال الطلاب بكلية التربية جامعة عين شمس بقيادة صفاء شحاتة عميد الكلية وعبد الناصر محمد رشاد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

شارك في الفاعلية اتحاد الطلاب يأتي ذلك في سياق عرض أعمال الطلاب ضمن مقرر سمينار 1 لطلاب المستوى الرابع والذي يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب فيما يتعلق بتحليل الوحدات الدراسية من واقع منهج وزارة التربية والتعليم من حيث: الدقة العلمية، والسلامة اللغوية وطريقة عرض المحتوى، ويتم تحليل المحتوى من حيث علاقته بالأهداف التعليمية والمحتويات السابقة داخل نفس المقرر أو المقررات الأخرى.

ويقوم الطلاب على مدار الفصل الدراسي بتحليل الدروس الواردة في المقرر من خلال العمل في مجموعات، وفي نهاية الفصل الدراسي يصمم الطلاب وحدة دراسية لم ترد في المنهج، مستخدمين في ذلك ما تم اكتسابه من مهارات على مدار الفصل الدراسي، ويتم عرض الوحدة الدراسية بشكل تفصيلي وتسليمها بصيغة PDF أو بوربوينت، وبشكل مختصر كبوستر للعرض في ال Gallery Walk حيث يعرض الطلاب موضوعاتهم ويتم مناقشتها من قبل باقي الزملاء وأستاذ المقرر.

وخلال الـGallery Walk قدم الطلاب عرضا لأعمالهم التي تضمنت تصميم ألعاب تعليمية ومقاطع فيديو مصورة ومسرحة للوحدات التعليمية التي قدموها، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وانتهى اليوم في أجواء احتفالية شارك فيها كورال الكلية وكورال لغة الإشارة وسط بهجة وفرحة من جميع الحضور.