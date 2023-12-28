في جراحة دقيقة.. استخراج سكين من قولون مريض في الدقهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

كشف الدكتور أحمد حشيش، مدير مستشفى المنصورة الدولي، تفاصيل استخراج سكين مطبخ من قولون أحد المرضى، في جراحة دقيقة دون استخدام المنظار.

أضاف مدير المستشفى أنه جرى استقبال المريض فور وصوله إلى الطوارئ مساء الأربعاء الماضي، وكان يشتكي من وجود جسم غريب.

وأشار إلى أنه فور إجراء الأشعة والفحوصات الطبية تبين أن الجسم "سكين مطبخ"، وصل بعمق داخل القولون، الأمر الذي استدعى تجهيز غرفة العمليات وتكوين فريق طبي على أعلى مستوى ضم الدكتور إيهاب الدسوقي، والدكتور فتحي غزي، والدكتور محمد نعمان، والدكتور أحمد سرحان، وطبيب تخدير وفريق تمريض.

أوضح مدير المستشفى أن استخدام المنظار في مثل هذه الجراحات قد يؤدى إلى إصابة القولون، لذا اتخذ القرار الطبي باستخراج الجسم المعدني بجراحة وفتحة صغيرة حتى لا يصاب مجرى القولون أو المستقيم.