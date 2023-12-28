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وزيرا الدفاع الأمريكي والإسرائيلي بحثا مرحلة ما بعد الحرب بغزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
بحث وزيرا الدفاع الأمريكي لويد أوستن والإسرائيلي يوآف غالانت الاستعداد لمرحلة الاستقرار التي ستعقب الحملة العسكرية الاسرائيلية على غزة وذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما بحسب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وخلال الاتصال أكد أوستن على تمسك الولايات المتحدة بالقضاء على قدرة حماس على تهديد إسرائيل حسب تعبيره، مشدداً على أهمية حماية المدنيين في غزة وتسريع توصيل المساعدات الإنسانية.

وبحث الوزيران عدداً من التهديدات الإقليمية مثل أنشطة حزب الله التي وصفت بالمزعزعة للاستقرار في جنوب لبنان والهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية في سوريا والعراق على يد جماعات موالية لإيران وكذلك هجمات الحوثيين التي تهدد حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر، وفقا لبيان وزارة الدفاع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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