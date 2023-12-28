وزيرا الدفاع الأمريكي والإسرائيلي بحثا مرحلة ما بعد الحرب بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

بحث وزيرا الدفاع الأمريكي لويد أوستن والإسرائيلي يوآف غالانت الاستعداد لمرحلة الاستقرار التي ستعقب الحملة العسكرية الاسرائيلية على غزة وذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما بحسب وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وخلال الاتصال أكد أوستن على تمسك الولايات المتحدة بالقضاء على قدرة حماس على تهديد إسرائيل حسب تعبيره، مشدداً على أهمية حماية المدنيين في غزة وتسريع توصيل المساعدات الإنسانية.

وبحث الوزيران عدداً من التهديدات الإقليمية مثل أنشطة حزب الله التي وصفت بالمزعزعة للاستقرار في جنوب لبنان والهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية في سوريا والعراق على يد جماعات موالية لإيران وكذلك هجمات الحوثيين التي تهدد حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر، وفقا لبيان وزارة الدفاع.