الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على محيط دمشق

أفادت وكالة سبوتنيك الروسية، بأنه "شنت طائرات حربية إسرائيلية عدوانا جويا بالصواريخ على مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق". ولفتت إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق. وحصلت الوكالة على معلومات تفيد بإطلاق طائرات إسرائيلية عدة صواريخ من فوق أراضي الجولان السوري، مستهدفة بعض المواقع جنوب العاصمة دمشق، وتمكنت الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري من التصدي لمعظم الصواريخ.

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