أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوقوع "عملية طعن عند حاجز مزموريا جنوب القدس نتج عنها إصابة إثنين وصفت حالتهم بالمتوسطة والخطير". بدورها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، عن تحييد منفذ عملية الطعن على حاجز مزمورية جنوب القدس بإطلاق النار عليه.

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام إسرائيلية: عملية طعن عند حاجز مزموريا جنوب القدس وسقوط إصابات ومقتل المنفذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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