وزير خارجية الجزائر: خمسة ملفات تعطل زيارة تبون إلى فرنسا

أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن "الزيارة الرسمية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى فرنسا ما زالت محل تحضير"، موضحا أنها "مرهونة بتسوية خمسة ملفات".
ولفت عطاف، الى اننا "لم نكن في موقع يمكّن الزيارة من أن تتم في ظروف مثالية"، مضيفاً أن "الملفات الخمسة هي قضية الذاكرة والتنقل والتعاون الاقتصادي والتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية وإعادة متعلقات رمزية للأمير عبد القادر".
وتابع "برنامج الزيارة كانت فيه زيارة قصر أمبواز، وهو قصر سجن فيه الأمير عبد القادر مع عائلته، وطلبنا من فرنسا أن تسلم سيف وبرنس الأمير عبد القادر، ورُفض ذلك".
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