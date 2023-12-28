آلاف الإسرائيليين تظاهروا أمام مبنى الكنيست للمطالبة بالإفراج عن الأسرى في غزة

تظاهر آلاف الإسرائيليين، أمام مبنى الكنيست، لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة على الفور. ووصل المتظاهرون إلى أمام مبنى الكنيست الإسرائيلي، بعدما انطلقوا في مسيرة استمرت خمسة أيام من تل أبيب، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

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