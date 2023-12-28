هيئة الأركان الإسرائيلي: مقتل الجنود الثلاثة بغزة حادث خطير وله عواقب وخيمة للغاية

أشار رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، الى أن "مقتل الجنود الثلاثة بغزة حادث خطير وله عواقب وخيمة للغاية"، معتبراً أن "الجيش الإسرائيلي فشل في مهمة إنقاذ المختطفين في هذا الحادث".

وذكر هليفي، أن "قيادة الجيش تشعر بالمسؤولية عن مقتل جنودنا الأسرى خلال محاولة فاشلة لتحريرهم".